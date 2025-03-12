Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Дариги Тлендиевой

12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины известного деятеля культуры Дариги Тлендиевой, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов "Отырар сазы" Нургисы Тлендиева.

Заслуженная артистка Казахстана ушла из жизни 11 марта на 79 году жизни. Информацию об этом разместили на официальной странице Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы в Instagram.