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Президент Армении назвал визит Токаева в Ереван историческим

Президент Армении назвал визит Токаева в Ереван историческим, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 16:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Об этом 15 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

"Я уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и утверждению отношений между Казахстаном и Арменией. Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать вам лично и казахскому народу в целом новых достижений", – подчеркнул Ваагн Хачатурян.

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению.

"Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

"Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также "сверили часы" по вопросам международной и региональной повестки дня", – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван. После президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком составе. Затем были проведены переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписано совместное заявление.

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