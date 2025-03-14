На руководящие посты в регионах приходят новые люди – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года озвучил первые итоги трансформации власти в регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что органы местной власти прошли через серьезную трансформацию.

"За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди. В пилотном режиме избраны 45 акимов районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах.

"90% депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования. Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства", – считает Касым-Жомарт Токаев.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.