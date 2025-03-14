#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Политика

На руководящие посты в регионах приходят новые люди – Токаев

акиматы, власть, трансформация , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:13 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года озвучил первые итоги трансформации власти в регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что органы местной власти прошли через серьезную трансформацию.

"За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди. В пилотном режиме избраны 45 акимов районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах.

"90% депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования. Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства", – считает Касым-Жомарт Токаев.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
Политика
15:11, Сегодня
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с послом Республики Беларусь Алексеем Богдановым
Политика
14:16, Сегодня
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с послом Республики Беларусь Алексеем Богдановым
Казахстан и ЕС подписали важное соглашение
Политика
16:56, 13 марта 2025
Казахстан и ЕС подписали важное соглашение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: