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Политика

Премьер-министр дал ряд поручений по запуску пяти трансграничных хабов

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 11:59 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 10 декабря 2024 года дал ряд поручений, касающихся полноценного запуска пяти трансграничных хабов, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что полноценный запуск пяти хабов в Казахстане позволит сократить время прохождения грузов, повысить объем промышленного производства и увеличить налоговые выступления. Также удастся привлечь инвестиции, технологии, реализовать важные проекты и создать новые постоянные рабочие места.

"К примеру, реализация проекта хаба "Центральная Азия" на границе с Узбекистаном позволит увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры на 20 млн тонн в год. Создание контейнерного хаба в порту Актау обеспечит увеличение перевалки грузов с 92 до 300 тыс. контейнеров в год", – сказал Олжас Бектенов.

Он добавил, что хабы помогут сформировать единое пространство с торговыми партнерами Казахстана. Это значительно увеличит товарооборот между странами и укрепит стратегические отношения с соседями. Для получения планового эффекта требуется мобилизация всех ресурсов заинтересованных госорганов и акиматов.

"В этой связи поручаю следующее. Во-первых, министерствам иностранных дел, торговли и интеграции совместно с акиматами сформировать пул потенциальных иностранных инвесторов на каждый из хабов и проработать их участие в проектах. Нужно определить условия работы управляющих компаний хабов. Их деятельность должна быть максимально эффективной, а главное, необходимо на постоянной основе вести работу по качественному заполнению хабов перспективными проектами", – сообщил Олжас Бектенов.

Также он поручил Министерству промышленности совместно с министерствами национальной экономики, финансов и акиматами в месячный срок принять необходимые меры по созданию и расширению специальных экономических зон для развития трансграничных хабов.

"Акиматам необходимо все хабы обеспечить инфраструктурой, включая электроэнергию, водоснабжение, транспортные пути и коммуникации. Министерству энергетики и акимату Жамбылской области в кратчайшие сроки решить вопросы строительства подстанции в Кордайском районе для обеспечения электроэнергией индустриального торгового логистического комплекса", – продолжил глава правительства.

Министерству торговли и интеграции премьер-министр поручил обеспечить эффективную координацию всех участников процесса по создании и развитию трансграничных хабов, а также решать все проблемные вопросы в рамках оперативной рабочей группы.

"Еще раз обращаю внимание на персональную ответственность руководителей государственных органов и акиматов за завершение строительства хабов и их деятельность", – напомнил Олжас Бектенов.

Пять хабов располагаются на границе с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и на Каспийском побережье. Их строительство ускорит торговое взаимодействие с приграничными странами, увеличит рост несырьевого экспорта на 30%, упростит логистические процедуры для бизнеса.

Ранее Олжас Бектенов поручил провести инвентаризацию списков очередников на жилье.

Бауыржан Муканов
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