Семь из 20 регионов Казахстана не достигли плана по переработке отходов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на заседании правительства сообщил, что семь из 20 регионов Казахстана не достигли планового показателя по переработке отходов 30%, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Национальным планом развития страны до 2029 года обозначено повышение доли сортировки и переработки, а также охвата населения услугами вывоза отходов.

Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил 25,8% при плане 30%.

"Из 20 регионов плановые показатели не смогли достигнуть 7 регионов. Наибольшее недостижение наблюдается в следующих регионах: Улытау – 12%, город Алматы – 7,3%, Мангистауская область – 5,5%, Северо-Казахстанская область – 5% и в городе Шымкент – 3,5%", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Алматинской области не хватило 4,5% для достижения плана, Астане – 3%.

Он подчеркнул, что в отрасли имеется ряд проблем, над решением которых в ведомстве работают и ожидают выправления ситуации.

Ранее сообщалось, что новые мусорные контейнеры провалились под землю в Актау.

