В Алматы состоится неформальная встреча Токаева и Мирзиёева

29 марта 2025 года в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.

Департамент полиции (ДП) Алматы уже предупреждал жителей и гостей города о том, что будут введены временные ограничения на дорогах из-за международных мероприятий.

Так, по данным правоохранителей, на этих участках возможны корректировки в дорожном движении: ул. Майлина, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ВОАД, пр. Аль-Фараби, пр. Достык, ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева.

Кроме того, 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК "Медеу" и ВГК "Шымбулак", кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.