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Общество

Жителей Алматы предупредили о дорожных ограничениях 29 марта

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
29 марта 2025 года в Алматы будут введены временные ограничения на дорогах из-за международных мероприятий. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Так, по данным правоохранителей, на этих участках возможны корректировки в дорожном движении: ул. Майлина, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ВОАД, пр. Аль-Фараби, пр. Достык, ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева.

Кроме того, 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК "Медеу" и ВГК "Шымбулак", кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.

"Жителей и гостей города призывают с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать маршруты движения".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее сообщалось, что с 20 марта 2025 года в Алматы запустили новый автобусный маршрут №61.  Он будет курсировать от станции метро "Бауыржан Момышулы" – п. Абая – п. Алатау – ЖК " Шугыла" – ЖК  "ALMA CITY" – ул. Дала, далее разворот, и маршрут будет двигаться по схеме в обратном направлении.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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