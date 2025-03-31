Раскрыты детали переговоров президентов Казахстана и Словении в узком формате

31 марта 2025 года состоялись переговоры президентов Казахстана и Словении в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Детали переговоров рассказали в пресс-службе президента РК.

Приветствуя высокую гостью в стенах Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Наташи Пирц-Мусар открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.

"Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с вашей страной, и я, как президент, буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также правительству несколько привлекательных проектов", – отметил глава нашего государства.

Как подчеркнул президент, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 млн долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.

"На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками – это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса", – сказала Наташа Пирц-Мусар.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.

Сегодня, 31 марта 2025 года, президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом. Как ее встретили в Акорде, можно посмотреть здесь.