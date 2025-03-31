#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.42
542.08
6
Политика

Раскрыты детали переговоров президентов Казахстана и Словении в узком формате

О чем говорили Токаев и Наташа Пирц-Мусар, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:27 Фото: akorda.kz
31 марта 2025 года состоялись переговоры президентов Казахстана и Словении в узком формате, сообщает Zakon.kz.

Детали переговоров рассказали в пресс-службе президента РК.

Приветствуя высокую гостью в стенах Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Наташи Пирц-Мусар открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.

"Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с вашей страной, и я, как президент, буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также правительству несколько привлекательных проектов", – отметил глава нашего государства.

Как подчеркнул президент, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 млн долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.

"На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками – это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса", – сказала Наташа Пирц-Мусар.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.

Сегодня, 31 марта 2025 года, президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Казахстан с официальным визитом. Как ее встретили в Акорде, можно посмотреть здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как президента Словении встретили в Акорде
Политика
11:41, Сегодня
Как президента Словении встретили в Акорде
Партнерство Астаны и Ташкента укрепляет стабильность в ЦА – пресс-секретарь президента РК
Политика
01:16, 30 марта 2025
Партнерство Астаны и Ташкента укрепляет стабильность в ЦА – пресс-секретарь президента РК
Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai
Политика
19:30, 29 марта 2025
Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: