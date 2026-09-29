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Политика

Президенты Казахстана и ФРГ провели переговоры в узком формате

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 18:35 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком формате. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за оказанный прием и приглашение посетить с визитом ФРГ.

Президент Казахстана подчеркнул, что Германия является ключевым стратегическим партнером нашей страны в Европе, а двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии, уважении и общих интересах.

"Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений. За три десятилетия достигнут значительный прогресс по всему спектру партнерства", – говорится в сообщении.

В свою очередь президент Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что высоко ценит личный вклад Касым-Жомарта Токаева в расширение многогранного сотрудничества между Астаной и Берлином.

Он выразил уверенность в том, что нынешний визит главы нашего государства придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и выведет их на качественно новый уровень.

Ранее в Министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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Канат Болысбек
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