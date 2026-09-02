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События

Назначен новый заместитель управляющего делами президента Казахстана

Назначен новый заместитель Управляющего делами Президента Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:53 Фото: Zakon.kz
Ермек Абдраманов назначен новым заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Распоряжением главы государства Абдраманов Ермек Маратович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мухтар Тлеуберди назначен новым министром иностранных дел Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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