Назначен новый заместитель управляющего делами президента Казахстана
Фото: Zakon.kz
Ермек Абдраманов назначен новым заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовала Акорда.
"Распоряжением главы государства Абдраманов Ермек Маратович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мухтар Тлеуберди назначен новым министром иностранных дел Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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