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Политика

Токаеву поступили поздравления от мировых лидеров по случаю Ораза айт

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 19:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций. Об этом 1 апреля сообщила Акорда, передает Zakon.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении подчеркнул, что Ораза айт имеет особое значение для всего мусульманского мира. Он также высоко оценил итоги неформальной встречи с президентом Казахстана в Алматы.

"Уверен, что встреча в прекрасном городе Алматы еще больше укрепит наши отношения, основанные на узах вечной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества", – написал Шавкат Мирзиёев.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал, что праздник Ораза айт принесет всем мусульманам радость, мир и гармонию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что ценности Ораза айта будут способствовать развитию дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

"Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника наставляют наши народы на путь чистоты, доброты и взаимной поддержки", – написал он.

Наилучшие пожелания также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Уверен, что праздник, прославляющий благородные качества человечества, и впредь будет способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению дружбы", – отмечается в телеграмме Сердара Бердымухамедова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме выразил уверенность в том, что священный праздник Ораза айт принесет мир и благополучие всему человечеству, а солидарность и единство братских народов будут и дальше укрепляться.

Главу государства также поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, султан Омана Хайсам бен Тарик, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик и другие.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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