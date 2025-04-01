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События

Токаев посетит Узбекистан

Токаев посетит Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:13 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля 2025 года рассказали в Акорде.

"По приглашению президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан", – сказано в сообщении.

В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании cаммита "Центральная Азия – Европейский союз", а также проведет ряд встреч.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан в конце марта 2025 года. На неформальной встрече главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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