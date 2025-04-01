Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля 2025 года рассказали в Акорде.

"По приглашению президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан", – сказано в сообщении.

В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании cаммита "Центральная Азия – Европейский союз", а также проведет ряд встреч.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан в конце марта 2025 года. На неформальной встрече главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.