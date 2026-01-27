Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Израиля
Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает Zakon.kz.
Как пишет канал Акорды 27 января 2026 года, в своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.
"Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества", – говорится в телеграмме.
Накануне, 26 января, глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript