Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Израиля

Глава государства направил телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет канал Акорды 27 января 2026 года, в своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных жертв, погибших в годы Холокоста.

"Решительно осуждая любые проявления этнической и религиозной вражды и насилия, наша страна поддерживает коллективные усилия международного сообщества по предотвращению повторения подобных преступлений против человечества. Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община является неотъемлемой частью нашего общества", – говорится в телеграмме.

Накануне, 26 января, глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии.