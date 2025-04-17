Касым-Жомарт Токаев встретился с послами Беларуси, Молдовы и других стран

В Акорде 17 апреля состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Чрезвычайными и Полномочными Послами семи государств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента, верительные грамоты вручили:

посол Республики Беларусь Алексей Богданов;

посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс;

посол Республики Молдова Штефан Горда;

посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун;

посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки;

посол Республики Албания Блерта Кадзадеш;

посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.

Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику.

По словам президента, в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.

7 апреля глава государства назначил бывшего министра юстиции Азамата Ескараева послом Казахстана в Индии.