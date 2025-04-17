Касым-Жомарт Токаев встретился с послами Беларуси, Молдовы и других стран
Фото: akorda.kz
В Акорде 17 апреля состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Чрезвычайными и Полномочными Послами семи государств, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы президента, верительные грамоты вручили:
- посол Республики Беларусь Алексей Богданов;
- посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс;
- посол Республики Молдова Штефан Горда;
- посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун;
- посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки;
- посол Республики Албания Блерта Кадзадеш;
- посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.
Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику.
По словам президента, в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.
7 апреля глава государства назначил бывшего министра юстиции Азамата Ескараева послом Казахстана в Индии.
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