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Политика

Касым-Жомарт Токаев встретился с послами Беларуси, Молдовы и других стран

Токаеву вручили верительные грамоты послы разных стран, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:25 Фото: akorda.kz
В Акорде 17 апреля состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Чрезвычайными и Полномочными Послами семи государств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента, верительные грамоты вручили:

  • посол Республики Беларусь Алексей Богданов;
  • посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс;
  • посол Республики Молдова Штефан Горда;
  • посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун;
  • посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки;
  • посол Республики Албания Блерта Кадзадеш;
  • посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.

Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику.

По словам президента, в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.

7 апреля глава государства назначил бывшего министра юстиции Азамата Ескараева послом Казахстана в Индии. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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