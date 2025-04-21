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Политика

Токаев назначил новых послов в Монголии, Шри-Ланке и Дании

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 09:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в трех странах – Монголии, Шри-Ланке и Дании. Об этом 21 апреля 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Так, указами главы государства:

  • Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Монголии;
  • Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Королевстве Дания по совместительству.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил своим указом Габита Койшибаева от должности посла Казахстана в Монголии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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