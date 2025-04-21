Токаев назначил новых послов в Монголии, Шри-Ланке и Дании
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в трех странах – Монголии, Шри-Ланке и Дании. Об этом 21 апреля 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.
Так, указами главы государства:
- Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Монголии;
- Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Королевстве Дания по совместительству.
Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил своим указом Габита Койшибаева от должности посла Казахстана в Монголии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript