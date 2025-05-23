Токаев назначил новых послов в ОАЭ, Кении и Эфиопии

Сегодня, 23 мая 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новых послов в трех странах, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации пресс-службы Акорды.

Так, Жумабек Рауан Абдиманапулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: пресс-служба МИД РК

Он родился 24 августа 1981 года. В 2003 году Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.

Свою дипломатическую карьеру начал с должности референта Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел в 2004 году. В разные годы работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Саудовской Аравии и Иордании. С 2014 по 2019 годы занимал должности инспектора и заведующего сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК.

До назначения послом Казахстана в ОАЭ с февраля 2024 года занимал должность директора Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса. Владеет арабским и английским языками.

В свою очередь, Мухаметалиулы Нажмедин освобожден от этой должности.

Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Кения, постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству.

Также освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Он родился 25 сентября 1964 года. В 1988 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Свою дипломатическую карьеру начал с должности атташе Управления стран Европы и Америки Министерства иностранных дел РК в 1993 году.

Фото: пресс-служба МИД РК

В разные годы работал на различных руководящих должностях в Центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США. С 2008 по 2012 годы занимал должности заместителя директора, директора Департамента многостороннего сотрудничества, а с 2013 по 2015 годы являлся Послом по особым поручениям МИД РК.

В декабре 2015 года был назначен заместителем постоянного представителя, а в августе 2016 года стал первым заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

С 2018 по 2019 годы был послом Казахстана в Пакистане.

До назначения с июля 2019 года был послом Казахстана в Эфиопии и Кении по совместительству. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и урду языками.

Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя Казахстана при Организации тюркских государств. Им стал действующий посол в Турции Еркебулан Сапиев.