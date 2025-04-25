Токаев принял президента УЕФА
Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Акорды, в Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом.
Глава государства подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента.
Фото: akorda.kz
Также Токаев поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
В продолжении Александер Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном.
Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерации футбола уже установлено тесное взаимодействие.
Кроме того, Токаев вручил Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.
Фото: akorda.kz
Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии. Ими стали Тимур Жантикин и Асет Махамбетов.