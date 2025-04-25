Токаев принял президента УЕФА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 апреля 2025 года, принял президента УЕФА Александера Чеферина. Во время встречи глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА стране, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Акорды, в Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом.

Глава государства подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента.

Фото: akorda.kz

Также Токаев поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.

В продолжении Александер Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном.

Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерации футбола уже установлено тесное взаимодействие.

Кроме того, Токаев вручил Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии. Ими стали Тимур Жантикин и Асет Махамбетов.