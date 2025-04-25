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Спорт

Президент УЕФА высказался о переходе 16-летнего Дастана Сатпаева в "Челси"

Президент УЕФА высказался о переходе 16-летнего Дастана Сатпаева в "Челси", фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 15:28 Фото: akorda.kz, Instagram/d.satpayev
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин 25 апреля 2025 года прокомментировал трансфер казахстанского футболиста Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По словам Чеферина, он слышал много хорошего о 16-летнем Дастане от представителей "Челси".

"Думаю, с удачей он может стать звездой", – заявил президент УЕФА, отвечая на вопрос журналиста Адиля Балтабаева.

Также Александер высказался об уровне казахстанского футбола.

Ранее в Акорде президента УЕФА Александера Чеферина принял Касым-Жомарт Токаев. Во время встречи глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА стране.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 15:28
Дастан Сатпаев обновил рекорд сборной Казахстана по футболу

О том, Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси", стало известно 10 февраля 2025 года. Затем была названа зарплата 16-летнего нападающего алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана после перехода в английский футбольный клуб.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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