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Политика

Какие документы подписали Токаев и То Лам по итогам переговоров в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 14:15 Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам 6 мая 2025 года в Астане приняли совместное заявление. А делегации обменялись рядом документов, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

  1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам.
  2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы.
  3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы.
  4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам.
  5. Меморандум об установлении побратимских отношений между акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен.
  6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group.
  7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО "НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production.
  8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.

Ранее президент Казахстана и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама провели переговоры в узком составе. На них То Лам заверил, что Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии. О чем еще говорили Токаев и То Лам, читайте здесь.

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Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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