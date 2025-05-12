Токаев проводил наследного принца Абу-Даби в аэропорту Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев проводил наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Фото: Акорда

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.