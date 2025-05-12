Как Токаев встретил наследного принца Абу-Даби в Акорде

Пресс-служба нашего главы государства показала, как сегодня, 12 мая 2025 года, Касым-Жомарт Токаев встретил наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония встречи наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась в понедельник в резиденции Акорда.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и ОАЭ.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с торжественной церемонии.

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года.

Материал по теме Арабская компания построит ветростанцию на юге Казахстана: Токаев подписал закон

Отмечалось, что в ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.