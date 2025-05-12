Как Токаев встретил наследного принца Абу-Даби в Акорде
Торжественная церемония встречи наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась в понедельник в резиденции Акорда.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и ОАЭ.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео с торжественной церемонии.
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года.
Отмечалось, что в ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.