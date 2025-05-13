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Политика

Площадь посевных культур в Казахстане увеличат до 23,7 млн га в этом году

Посевная в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:24 Фото: пресс-служба МСХ РК
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 13 мая 2025 года сообщил, что в текущем году общая посевная площадь составит 23,7 млн га, что на 413 тыс. га больше, чем в прошлом, сообщает Zakon.kz.

В ходе диверсификации сельскохозяйственных культур за два года удалось сократить площади под пшеницу на 750 тыс. га. Площадь посевов кормовых и масличных культур достигнет в текущем году по 3,3 млн га, при этом площадь подсолнечника впервые составит 1,4 млн га.

"Зерновые и зернобобовые планируется разместить на 16,6 млн га. Площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, из них площади, выращиваемые традиционным методом, сократятся на 21,4 тыс. га и составят 85 тыс. га. При этом площади с применением капельного орошения увеличатся до 50 тыс. га за счет совместного проекта СПК "Туркестан" с китайской компанией "Синьцзян Лихуа", – сказал Айдарбек Сапаров.

На сегодня в Казахстане начался массовый сев яровых культур, при этом в посевной задействованы все регионы. По данным МСХ, всего засеяно 3,7 млн га, в том числе посевы зерновых составили 2 млн га, кормовых – 300 тыс. га, масличных – 888 тыс. га, овощебахчевых и картофеля – 195 тыс. га. Подходит к завершению посев хлопчатника и сахарной свеклы.

"Что касается озимых культур, то под урожай 2025 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 405,7 тыс. га. 74% посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 23% – в удовлетворительном", – уточнил Айдарбек Сапаров.

В южных регионах началась уборка ранних овощей. В частности, в Туркестанской области с площади 1,2 тыс. га собрано 38,3 тыс. тонн капусты. В текущем году планируется собрать порядка 580 тыс. тонн ранних овощей, что позволит обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья до сбора нового урожая.

Ранее сообщалось, что в южных регионах Казахстана завершается посевная кампания.

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Бауыржан Муканов
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