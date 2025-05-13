Токаев принял годовой отчет Национального банка Казахстана

В Акорде сегодня, 13 мая 2025 года, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы, глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового закона "О банках и банковской деятельности", кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.

Фото: akorda.kz

Днем ранее сообщалось, что указом Касым-Жомарта Токаева Куаныш Султанов награжден орденом "Отан" за особые заслуги в государственной и общественной деятельности.