Токаев принял годовой отчет Национального банка Казахстана
Так, согласно данным пресс-службы, глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового закона "О банках и банковской деятельности", кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.
Фото: akorda.kz
Днем ранее сообщалось, что указом Касым-Жомарта Токаева Куаныш Султанов награжден орденом "Отан" за особые заслуги в государственной и общественной деятельности.