Министр обороны Казахстана заявил о расширении полномочий миротворческого контингента

На министерской конференции Организации Объединенных Наций в Берлине руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков озвучил доклад о миротворческой деятельности нашей страны.

В этом году берлинская встреча министров состоялась в преддверии 80-летия создания ООН и 10-летней годовщины Саммита лидеров по поддержанию мира.

В ней приняли участие руководство и должностные лица Секретариата ООН, международных и региональных организаций, а также руководители внешнеполитических и оборонных ведомств государств – членов Организации.

Фото: МО РК

На встрече были обсуждены вопросы сохранения роли миротворчества в качестве важного, жизнеспособного, надежного и эффективного инструмента ООН, его экономической эффективности в условиях жестких финансовых ограничений, и ряд других аспектов, связанных с изменением динамики конфликтов.

Стороны обменялись мнениями и поделились опытом в сфере защиты гражданского населения, стратегических коммуникаций, обеспечения безопасности миротворцев и участия женщин в миротворческих операциях.

Фото: МО РК

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков выступил с докладом о текущих возможностях и миротворческом потенциале Казахстана. Он проинформировал участников встречи о расширении географии и диверсификации участия военнослужащих Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях Организации.

"С первых лет независимости Казахстан придерживается политики миролюбия, добрососедства и налаживания конструктивного диалога со всеми партнерами и международными институтами. Развертывание самостоятельного национального миротворческого контингента на Голанских высотах качественно повысило уровень взаимодействия нашей страны с ООН в сфере миротворчества и стало значимой вехой в истории оборонного ведомства Казахстана", – подчеркнул в своем выступлении генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: МО РК

Глава оборонного ведомства также добавил, что на сегодняшний день Казахстан имеет возможность осуществлять полный цикл подготовки миротворцев, используя для этого не только Центр миротворческих операций, но и другие учебные центры Вооруженных сил.

Министр обороны выступил с инициативой задействования потенциала Вооруженных сил Казахстана по стратегической переброске для нужд операций ООН, а также предложил Секретариату Организации Объединенных наций рассмотреть целесообразность разработки соответствующих типовых долгосрочных соглашений (меморандумов) со странами, обладающими такими возможностями – не только авиационного, но и военно-морского, сухопутного компонентов.

Фото: МО РК

Необходимо отметить, что на этой уникальной площадке впервые в истории проведения конференции доклад на казахском языке звучал наравне с официальными языками ООН: английским, французским, испанским, русским, арабским и китайским.