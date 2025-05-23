В Алматы могут сменить акима

В Алматы 24 мая 2025 года состоится собрание депутатов маслихата города VIII созыва, сообщает Zakon.kz.

На повестке – дача согласия на назначение акима города Алматы. Об этом сообщается на сайте маслихата города.

"В соответствии с пунктом 5 Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, утвержденных Указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912, маслихат города Алматы сообщает, что 24 мая 2025 года в 12:00 часов состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы", – говорится в сообщении.

Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы 31 января 2022 года.