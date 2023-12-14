Досаев рассказал Токаеву, как развивается Алматы

14 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев 2023 года.

Ерболат Досаев доложил, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13%:

поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%;

в ноябре годовая инфляция замедлилась до 10,5%. В целом, по итогам года рост экономики крупнейшего города страны ожидается на уровне 6,5% (2022 г. – 5,0%).

Также аким заявил, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. К примеру, частные инвестиции увеличились на 30,3% и достигли 1,4 трлн тенге.

По словам Досаева, всего с начала 2023 года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.

Кроме того, градоначальник добавил о том, что в Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта:

в 2023 году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками; впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100%.

Фото: akorda.kz

В продолжении он подробно остановился на теме развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог.

Также доложил о работе по модернизации социальной инфраструктуры:

в сфере здравоохранения активно внедряется новый Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);

в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест.

Вместе с тем начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82% – на постоянные рабочие места. Запущены краткосрочные курсы обучения актуальным профессиям и цифровая платформа вакансий Jobfair365 и открыто 8 молодежных комьюнити-центров.

В заключении рассказал о том, что на особом контроле – исполнение поручения президента по озеленению города:

с начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч;

парковые территории Алматы увеличились на 397 га.

"Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы". Пресс-служба Акорды

Ранее стало известно, что Токаев направил телеграмму президенту Азербайджана. Он поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом – избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.