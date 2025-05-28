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Политика

Токаев провел переговоры с президентом Руанды Полем Кагаме

Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:01 Фото: Aqorda
Касым-Жомарт Токаев 28 мая 2025 года провел переговоры в расширенном формате с президентом Руанды Полем Кагаме, передает корреспондент Zakon.kz.

Первым делом глава государства поблагодарил президента Руанды за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

"Мы очень благодарны вам. Я также ценю ваше решение принять участие в завтрашнем мероприятии. Это действительно интенсивное событие, и большое количество представителей будет присутствовать – международных организаций, академиков. С момента вашего последнего визита в сентябре 2015 года Казахстан и Руанда достигли устойчивого прогресса в построении взаимоотношений, основанных на взаимном уважении и общем видении развития и сотрудничества", – озвучил президент Казахстана.

Токаев также отметил, что нынешний визит президента Руанды является историческим и открывает новую главу в отношениях стран.

В ответ президент Руанды высказал признательность главе нашего государства за действительно теплый прием и гостеприимство.

"Благодарю вас за любезное приглашение посетить вашу страну. Для меня большая честь вернуться в Астану, Казахстан. Это действительно значимый показатель в национальном развитии, которое отображается в рамках вашего значительного роста на мировой арене. Мы действительно рады быть друзьями с вами и вашей страной. Вы продолжаете свой рост и свое развитие", – подчеркнул Поль Кагаме.

В Акорде 28 мая 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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