Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду – фоторепортаж
Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя, после чего стороны представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Затем состоялся обмен приветственными рукопожатиями.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Отметим, что президент Руанды Поль Кагаме последний раз посещал Казахстан 10 лет назад – в 2015 году.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
28-29 мая президент Руанды будет находиться в Казахстане с официальным визитом. В рамках его визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.
26 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев передавал через посланника пожелания президенту Руанды.
12 ноября 2024 года в рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября встретился с президентом Руанды Полем Кагаме и пригласил посетить нашу страну.