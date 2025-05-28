Президент Руанды Поль Кагаме прибыл в Акорду – фоторепортаж

В Акорде 28 мая 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя, после чего стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Затем состоялся обмен приветственными рукопожатиями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Отметим, что президент Руанды Поль Кагаме последний раз посещал Казахстан 10 лет назад – в 2015 году.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

28-29 мая президент Руанды будет находиться в Казахстане с официальным визитом. В рамках его визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

26 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев передавал через посланника пожелания президенту Руанды.

12 ноября 2024 года в рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября встретился с президентом Руанды Полем Кагаме и пригласил посетить нашу страну.