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Политика

Премьер Италии перечислила цели своего визита в Казахстан

Премьер Италии перечислила цели своего визита в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:46 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 30 мая 2025 года, выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), сообщает Zakon.kz.

Председатель Совета министров Италии рассказала о целях своего визита в Казахстан.

"Сегодня начинается мой первый официальный визит в Казахстан в качестве председателя Совета министров Итальянской Республики. Этот визит я считаю не просто протокольным, но и весьма содержательным. Мы намерены скрепить дружбу, которая связывает наши народы, конкретными шагами, объявив о нашем стратегическом сотрудничестве во многих важнейших областях", – сказала Джорджа Мелони.

Она подчеркнула, что "этот визит также знаменует собой исторический момент в наших отношениях – первый саммит лидеров Италии и пяти стран Центральной Азии".

"Я высоко ценю эти события", – отметила Джорджа Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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