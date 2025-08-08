#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.38
629.46
6.76
События

Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК

Арман Абдрасилов, назначения, Совет Безопастности , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 15:05 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 августа назначил Армана Абдрасилова заведующим Ситуационным центром Совета безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Арман Абдрасилов родился в Акмолинской области 25 декабря 1980 года. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ.

С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК.

В 2013-2020 гг. – директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибератак".

В августе 2020 года был назначен председателем правления Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде". В последние годы работал управляющим партнером в ТОО "Brain Trust".

А ранее сообщалось, что Маргулан Баймухан назначен послом Казахстана в Таиланде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы
События
16:00, Сегодня
Зеленую воду в реке Каргалы объяснили в Управлении экологии Алматы
В Алматы начался снос незаконного трехэтажного дома
События
15:20, Сегодня
В Алматы начался снос незаконного трехэтажного дома
Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы
События
15:00, Сегодня
Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: