Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром Совбеза РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 августа назначил Армана Абдрасилова заведующим Ситуационным центром Совета безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Арман Абдрасилов родился в Акмолинской области 25 декабря 1980 года. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ.

С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК.

В 2013-2020 гг. – директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибератак".

В августе 2020 года был назначен председателем правления Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде". В последние годы работал управляющим партнером в ТОО "Brain Trust".

