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Политика

Токаев назначил нового директора КИСИ

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК. Об этом сегодня, 16 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, распоряжением главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Фото: kisi.kz

Еркин Тукумов эту должность занимал с 27 января 2022 года.

Другим распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Фото: primeminister.kz

Жандос Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университет IE (Испания).

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта. С 2010 по 2014 года занимал различные должности АО "ФНБ "Самрук-Казына", Управлении политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК. С 2014 по 2023 год – руководящие должности в Министерстве национальной экономики РК, АО "НУХ "Байтерек", АО "QazTech Ventures", Национальном банке РК, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. В 2023-2025 годы был председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С 14 мая 2025 года и до нового назначения занимал должность вице-министра нацэкономики РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:01
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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