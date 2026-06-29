Новую должность получил бывший вице-министр ИИ Дмитрий Мун

Экс-вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун получил новую должность. Об этом стало известно на стратегическом семинаре "Искусственный интеллект для Казахстана: основы, возможности и практические шаги", который состоялся в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза Министерства ИИ и цифрового развития РК за 29 июня 2026 года, на полях мероприятия было объявлено о создании Q.AI – совместного предприятия Казахстана и компании 01.AI.

"Компания будет заниматься разработкой и внедрением больших языковых моделей, адаптированных для Казахстана, AI-агентов, корпоративных AI-платформ и других решений для цифровой трансформации государственного сектора и бизнеса. Генеральным директором Q.AI назначен Дмитрий Мун, ранее занимавший должность вице-министра искусственного интеллекта РК. Создание Q.AI станет еще одним шагом в развитии национальной AI-экосистемы, укреплении инженерных компетенций и внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в Казахстане", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев подчеркнул, что успешное внедрение искусственного интеллекта начинается с готовности руководителей применять новые подходы в своей работе.

"Искусственный интеллект невозможно внедрить только через технологии. Прежде всего необходимо, чтобы руководители понимали, какие задачи способен решать ИИ, как меняются управленческие процессы и какие инструменты уже сегодня можно применять на практике. Именно поэтому обучение первых руководителей является одним из ключевых условий успешной AI-трансформации страны", – отметил Жаслан Мадиев.

22 июня 2026 года стало известно, что Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На этом посту его сменил Гиззат Байтурсынов.