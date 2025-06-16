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Политика

Казахстанские дети сочинили для Си Цзиньпина стихи о дружбе

Си Цзиньпин, Астана, прилет, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:43 Фото: akorda.kz
После торжественной встречи председателя Китая Си Цзиньпина в аэропорту Астаны его поприветствовали дети на казахском и китайском языках. Также были исполнены традиционные танцы двух народов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев поделился интересным видео с места событий. В кадре дети прочитали стихотворения для важного гостя.

Одна из девочек начала приветствие со слов:

"Добро пожаловать снова в Астану. Мы очень рады вас видеть. Мы сочинили для вас стихотворение. Надеемся, понравится".

"Китай и Казахстан – тихий лес, горы и реки чисты. Вместе исполним вековую мечту, цветок дружбы расцветет", – так звучало выступление первого оратора.

Затем выступили другие дети.

"Уважаемый дедушка Си. Мы тоже написали вам стих. "Дружба Китая и Казахстана крепка. Шелковый путь светел. Взаимопомощь и мир вечны", – заключили выступающие под синхронные движения.

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин оценил уровень китайского Ернары и Шаттық, которые приветствовали его.

"Произношение и интонация отличные", – заявил он.

Сегодня, 16 июня 2025 года, президент Казахстана в аэропорту Астаны торжественно встретил председателя Китайской Народной Республики. Как прошла встреча, можно прочитать по этой ссылке.

О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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