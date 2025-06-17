Президент предложил Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" предложил КНР рассмотреть вопрос создания совместного грузового терминала в порту Курык на Каспии, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что при активной поддержке китайских партнеров в Казахстане успешно реализуются проекты по дальнейшему расширению мощностей инфраструктуры, развитию современной логистики и грузоперевозок.
"В перспективе рассчитываем на участие китайских партнеров в развитии речного судоходства, готовы к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана в городе Актобе для транзита товаров воздушным транспортом в страны Европейского союза", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Материал по теме
Токаев: Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Китаем в сфере ядерной энергетики
Ранее сообщалось, что в Астане начался саммит "Центральная Азия – Китай".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript