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Политика

Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области ИИ в рамках формата ЦА – КНР

Второй саммит &quot;Центральная Азия – Китай&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:20 Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" заявил, что Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и создании исследовательских центров и технопарков, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Китай добился грандиозных успехов в науке и инновациях, стал мировым лидером в этой сфере и международным центром развития искусственного интеллекта.

"Впечатляющие достижения Китая в развитии космонавтики и квантовых технологий подтвердили его статус глобальной технологической державы. Осенью в Астане будет открыт центр искусственного интеллекта Alem AI. Предлагаем использовать площадку Astana Hub для продвижения смарт-инноваций в рамках формата Центральная Азия – Китай. Все зарубежные партнеры также могли бы принять участие в этом перспективном проекте", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что самый мощный в ЦА суперкомпьютер прибыл в Казахстан.

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Бауыржан Муканов
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