Казахстан создаст экспертную платформу для комплексной транспортной стратегии
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" сообщил о необходимости создания экспертной платформы для выработки комплексной стратегии развития транспортно-логистических коридоров, сообщает Zakon.kz.
Он также предложил принять Дорожную карту по внедрению ускоренного таможенного оформления товаров.
"Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии в развитии транспортной взаимосвязанности региона. Мы готовы к дальнейшей совместной работе по реализации масштабных инфраструктурных проектов, расширению транзитных возможностей на благо всеобщего экономического развития и процветания", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент предложил Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык.
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