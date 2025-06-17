Алматы и Шанхай стали городами-побратимами
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" сообщил, что Алматы и Шанхай установили побратимские отношения, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что соответствующая церемония состоялась 16 июня. Также побратимами стали Алматинская и Туркестанская области с провинциями Шаньси и Хубэй.
"Поддерживаем инициативу китайских друзей о проведении тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией", – сказал также Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований КНР и стран ЦА.
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