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Политика

Алматы и Шанхай стали городами-побратимами

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" сообщил, что Алматы и Шанхай установили побратимские отношения, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что соответствующая церемония состоялась 16 июня. Также побратимами стали Алматинская и Туркестанская области с провинциями Шаньси и Хубэй.

"Поддерживаем инициативу китайских друзей о проведении тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией", – сказал также Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований КНР и стран ЦА.

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Бауыржан Муканов
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