Алматы и Шанхай стали городами-побратимами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай" сообщил, что Алматы и Шанхай установили побратимские отношения, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что соответствующая церемония состоялась 16 июня. Также побратимами стали Алматинская и Туркестанская области с провинциями Шаньси и Хубэй.

"Поддерживаем инициативу китайских друзей о проведении тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией", – сказал также Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований КНР и стран ЦА.