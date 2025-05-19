Самый мощный в ЦА суперкомпьютер прибыл в Казахстан

В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. Об этом 18 мая 2025 года рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, производительность суперкомпьютера составляет около 2 экзафлопс.

"Это первый в истории Центрально-Азиатского региона суперкомпьютерный кластер. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений", – заявили в пресс-службе министерства.

Запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу.

Его запуск – также важный шаг в реализации Послания президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена не на узкий круг специалистов, а на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности здравоохранении, энергетике, в образовании и государственных услугах.

Как отметили в МЦРИАП, важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты – для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы.

"Поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. Отдельно стоит отметить, что с этой поставкой Казахстан впервые выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС. Это делает нашу страну значительно более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве напомнили, что во время официального визита в Казахстан наследного принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Presight.

"Это стратегически важный шаг в построении цифровой инфраструктуры страны. Он укрепит цифровой суверенитет Казахстана и лидирующую позицию в регионе по развитию технологий ИИ и привлечению глобальных ИТ-игроков", – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Проект является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.

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25 апреля 2025 года первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин рассказал, что Казахстан закупил чипы для суперкомпьютера.