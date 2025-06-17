Токаев предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований КНР и стран ЦА

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 17 июня 2025 года на втором саммите "Центральная Азия – Китай", поддержал инициативу китайских друзей по проведению тематических годов сотрудничества между нашими странами, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований. "Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между нашими странами. Путь к общему высокотехнологичному будущему требует должного кадрового обеспечения, а следовательно, – укрепления человеческого капитала. Казахстан занимается созданием образовательной инфраструктуры, открытием новых технопарков. В этой связи рассчитываем на запуск совместных исследовательских лабораторий и академий инженеров, опираясь на опыт крупнейших технологических компаний Китая. Уверен, новое поколение профессионалов станет главной движущей силой", – дополнил Касым-Жомарт Токаев. В Астане проходит важное международное событие – второй саммит "Центральная Азия – Китай". В нем принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая.

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