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Политика

Токаев поздравил великого герцога Люксембурга

Токаев, герцог Люксембурга, поздравление, телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 12:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 июня 2025 года, направил телеграмму поздравления великому герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно официальному заявлению, в своем поздравлении глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.

Президент Казахстана пожелал великому герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга – дальнейшего процветания.

30 апреля 2025 года мы рассказывали, что состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Тогда стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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