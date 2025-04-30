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Политика

Токаев созвонился с премьер-министром Люксембурга

Токаев, премьер-министр Люксембурга, беседа, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:35 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 апреля 2025 года, состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Детали беседы озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Отмечено, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық" І степени.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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