Токаев созвонился с премьер-министром Люксембурга

Сегодня, 30 апреля 2025 года, состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Детали беседы озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Отмечено, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық" І степени.