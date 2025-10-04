Токаев поздравил нового герцога Люксембурга с вступлением на престол

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября направил телеграмму поздравления новому Великому герцогу Люксембурга Гийому в связи с его вступлением на престол, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды. "Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в поздравлении. Кроме того, глава государства выразил почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого герцога Люксембурга. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан.



