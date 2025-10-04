Токаев поздравил нового герцога Люксембурга с вступлением на престол
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября направил телеграмму поздравления новому Великому герцогу Люксембурга Гийому в связи с его вступлением на престол, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
"Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в поздравлении.
Кроме того, глава государства выразил почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого герцога Люксембурга.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript