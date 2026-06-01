Токаев выступил с важным заявлением о детях Казахстана
Сегодня, 1 июня 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Instagram президента Казахстана.
"Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства – это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей", – написал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства напомнил, что в рамках его инициативы "Нацфонд – детям" каждый ребенок получает поддержку от государства.
"С этого года начался процесс реализации концепции "Дети Казахстана". Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана – Справедливого, Прогрессивного государства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Днем ранее, 31 мая, Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода.
