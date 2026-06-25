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Политика

Токаев поздравил Словению с национальным праздником

Токаев поздравил Словению с национальным праздником, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:15 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Словении Наташе Пирц-Мусар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-словенское сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

Президент пожелал Наташе Пирц-Мусар успехов в ее ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с представителем Таиланда туризм, инвестиции и продовольственную безопасность.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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