Токаев поздравил Словению с национальным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Словении Наташе Пирц-Мусар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-словенское сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

Президент пожелал Наташе Пирц-Мусар успехов в ее ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с представителем Таиланда туризм, инвестиции и продовольственную безопасность.