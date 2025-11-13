Новая должность экс-советника президента Зульфии Сулейменовой: чем она будет заниматься в МИД

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня, 13 ноября 2025 года, рассказали, чем будет заниматься Зульфия Сулейменова на новой должности, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что экс-советник президента назначена послом по особым поручениям МИД РК.

Чем будет заниматься Зульфия Сулейменова

"Посол по особым поручениям – это дипломат, назначаемый для выполнения конкретной миссии или задачи, не связанной с постоянным пребыванием в стране пребывания, как обычный посол. Согласно реестру административных должностей, относится к категории С1". Пресс-служба МИД РК

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зульфия Сулейменова на новой должности будет курировать вопросы экологии и зеленой экономики.

О должности посла по особым поручениям МИД РК

"Посол по особым поручениям работает в центральном аппарате МИД РК, а не в загранучреждении. В МИД РК имеется несколько штатных единиц этой должности. Данная должность является дипломатической позицией высокого уровня, предназначенной для выполнения специфических, важных или временных задач в рамках реализации внешней политики и внешнеполитических инициатив РК". Пресс-служба МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что послы по особым поручениям занимаются определенными вопросами и в зависимости от поручений они могут:

представлять Казахстан на международных переговорах и конференциях;

курировать отдельные внешнеполитические направления (например, ядерное разоружение, международная безопасность, экология, права человека, международные организации);

выполнять специальные дипломатические миссии по поручению руководства;

вести переговоры по вопросам миротворчества или консульских дел;

заниматься вопросами казахской диаспоры, гуманитарных проектов или экономической дипломатии;

координировать межведомственные внешнеполитические инициативы.

До назначения послом по особым поручениям МИД РК, с сентября 2023 года по сентябрь 2025-го, Зульфия Сулейменова занимала должность советника президента – специального представителя президента РК по международному экологическому сотрудничеству.