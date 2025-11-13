#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.65
607.02
6.48
Политика

Новая должность экс-советника президента Зульфии Сулейменовой: чем она будет заниматься в МИД

Зульфия Сулейменова, посол по особым поручениям МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 10:48 Фото: primeminister.kz
В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана сегодня, 13 ноября 2025 года, рассказали, чем будет заниматься Зульфия Сулейменова на новой должности, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что экс-советник президента назначена послом по особым поручениям МИД РК.

Чем будет заниматься Зульфия Сулейменова

"Посол по особым поручениям – это дипломат, назначаемый для выполнения конкретной миссии или задачи, не связанной с постоянным пребыванием в стране пребывания, как обычный посол. Согласно реестру административных должностей, относится к категории С1".Пресс-служба МИД РК

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зульфия Сулейменова на новой должности будет курировать вопросы экологии и зеленой экономики.

О должности посла по особым поручениям МИД РК

"Посол по особым поручениям работает в центральном аппарате МИД РК, а не в загранучреждении. В МИД РК имеется несколько штатных единиц этой должности. Данная должность является дипломатической позицией высокого уровня, предназначенной для выполнения специфических, важных или временных задач в рамках реализации внешней политики и внешнеполитических инициатив РК".Пресс-служба МИД РК

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что послы по особым поручениям занимаются определенными вопросами и в зависимости от поручений они могут:

  • представлять Казахстан на международных переговорах и конференциях;
  • курировать отдельные внешнеполитические направления (например, ядерное разоружение, международная безопасность, экология, права человека, международные организации);
  • выполнять специальные дипломатические миссии по поручению руководства;
  • вести переговоры по вопросам миротворчества или консульских дел;
  • заниматься вопросами казахской диаспоры, гуманитарных проектов или экономической дипломатии;
  • координировать межведомственные внешнеполитические инициативы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 10:48
Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника президента

До назначения послом по особым поручениям МИД РК, с сентября 2023 года по сентябрь 2025-го, Зульфия Сулейменова занимала должность советника президента – специального представителя президента РК по международному экологическому сотрудничеству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Экс-советник президента Зульфия Сулейменова получила новую должность
10:15, 11 ноября 2025
Экс-советник президента Зульфия Сулейменова получила новую должность
Зульфия Сулейменова назначена советником президента
16:28, 21 сентября 2023
Зульфия Сулейменова назначена советником президента
Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника президента
18:47, 25 сентября 2025
Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: