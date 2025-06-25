Токаев направил телеграмму президенту Мозамбика

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды: "Этот исторический день имеет особое значение как яркий символ единства и созидания вашего народа, незыблемой основы государственности и устойчивого развития. Желаю вашей стране достижения высоких целей во имя ценностей независимости". Президент выразил уверенность, что дружественные отношения между Казахстаном и Мозамбиком будут развиваться и впредь. Ранее сообщалось, что 26-27 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит столицу Беларуси – Минск.

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