Токаев направил телеграмму президенту Мозамбика
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик, сообщает Zakon.kz.
Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды:
"Этот исторический день имеет особое значение как яркий символ единства и созидания вашего народа, незыблемой основы государственности и устойчивого развития. Желаю вашей стране достижения высоких целей во имя ценностей независимости".
Президент выразил уверенность, что дружественные отношения между Казахстаном и Мозамбиком будут развиваться и впредь.
Ранее сообщалось, что 26-27 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит столицу Беларуси – Минск.
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