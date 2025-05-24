Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между республиками, сообщает Zakon.kz.
Глава Казахстана отметил, что этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям.
"Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов, – говорится в поздравительном послании.
Ранее стало известно, что 24 мая 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы.
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