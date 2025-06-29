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Политика

Мурат Нуртлеу встретился с Сергеем Лавровым в Чолпан-Ате

главы МИД РК и РФ встретились в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 22:23 Фото: МИД РК
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате, сообщает Zakon.k.

Как рассказали в пресс-службе МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане и России начинается замедление инфляции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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