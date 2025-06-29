Мурат Нуртлеу встретился с Сергеем Лавровым в Чолпан-Ате

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате, сообщает Zakon.k.

Как рассказали в пресс-службе МИД РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане и России начинается замедление инфляции.