Сенатор Марат Кожаев в кулуарах Сената 26 июня 2025 года рассказал, какая уголовная ответственность будет предусмотрена в Казахстане за принуждение к браку, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Уголовный кодекс вводятся новые статьи за принуждение к браку и сталкинг.

"Состоит из нескольких частей и ответственность начинается за принуждение к браку под шантажом, если это не приводит к каким-то последствиям в первой части. Начинается от штрафов. За действия, совершенные в отношении несовершеннолетних, с использованием служебного положения, зависимого положения ответственность ужесточается. Если же в результате этих действий наступают тяжкие последствия, то срок заключения от 5 до 10 лет", - сказал Марат Кожаев.

Он добавил, что наказание за сталкинг, то есть за приставание, преследование человека против его воли и нарушение личных свобод начинается от штрафов и до ареста до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил поправки в уголовное законодательство. Документом вводится уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак и за сталкинг.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов рассказал, что в полицию поступают сотни жалоб на принуждение к вступлению в брак. Такие дела закрываются и похитители избегают наказания.