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Политика

В Казахстане ужесточен контроль за долевым строительством: Токаев подписал закон

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому усилена защита дольщиков, расширен проект инватакси, внедрены цифровые решения в дорожной сфере, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено в публикации Акорды за 30 июня 2025 года, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью".

Известно, что этим законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов.

  • Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков.
  • Вторым блоком поправок предусмотрено масштабирование пилотного проекта по инватакси. В объем покрытия портала социальных услуг включена услуга по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, что позволит им вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, обеспечивая таким образом свободу передвижения
  • Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования.

Также сказано, что в целях цифровизации дорожной отрасли в законе "Об автомобильных дорогах" внедрена правовая основа для функционирования единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий.

Текст закона публикуется в печати.

Кроме того, ранее Токаев подписал закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах. Еще подписан закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан". Отмечается, что закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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